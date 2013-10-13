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"بياض الثلج"..مخطوبة

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"بياض الثلج"..مخطوبة "بياض الثلج"..مخطوبة

وجدت الممثلة Ginnifer Godwin الحب في موقع التصوير، بعد أن أصبحت مخطوبة من شريكها ببطولة مسلسل " "Once Upon A Time' Josh Dallas.
ونقل موقع (بيبول) الأميركي عن بيان للثنائي "نحن سعيدان لنعلن خطوبتنا، ونتحرق لمشاركتها مع أصدقائنا وأسرتنا، ومن ضمنهم عائلتنا الثانية في مسلسل Godwin "في يوم من الأيام".
وقال متحدث باسم الثنائي أن Dallas، الذي يلعب دور الأمير الساحر في المسلسل، عرض الزواج على Godwin (بياض الثلج) في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.
ويذكر أن الثنائي التقيا في موقع تصوير مسلسل "Once Upon A Time"، وأعلنا أنهما يتواعدان في نيسان/أبريل عام 2012.

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