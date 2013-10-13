أرنولد شوارتزنيجر: رونالدو يمتلك عضلات مذهلة

يرى أرنولد شوارتزنيجر أسطورة كمال الأجسام والسينما الأمريكية، أن كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني يمتلك جسدا مذهلا.

وقال شوارتزنيجر على هامش بطولة أرنولد كلاسيك التي تستضيفها إسبانيا "رونالدو يمتلك جسدا رائعا، يمتلك عضلات بطن عظيمة، إنه مذهل."

وردا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة رونالدو في بطولة مستر أوليمبيا التي تعد أقوى بطولات كمال الأجسام في العالم أجاب ضاحكا "لا اعتقد أنه مهتم بذلك، إنه مهتم بأن يكون أفضل لاعب في العالم."

وأضاف حاكم ولاية كاليفورنيا السابق "إمتلاكه لذلك البنيان العضلي القوي دليل على أنه لاعب كرة قدم عظيم."

ويقدم رونالدو مستوى رائع خلال الموسم الجاري، وهو ما يظهر رقميا في إحرازه 12 هدفا خلال عشر مباريات خاضهما مع الفريق الملكي في مختلف البطولات.