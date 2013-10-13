كيري في لندن لبحث ملف إيران مع آشتون وسوريا مع الإبراهيمي

كتب : أ ف ب منذ 18 دقيقة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير جون كيري، يزور الأحد والاثنين لندن حيث سيعقد لقاء مع نظيرته الأوروبية كاثرين آشتون يتمحور حول الملف النووي الإيراني، كما سيجري محادثات حول الأزمة السورية مع المبعوث الأممي لسوريا الأخضر الإبراهيمي.

ووصل كيري فجر الأحد إلى لندن آتيا من كابول في ختام جولة في آسيا استمرت عشرة أيام.

وسيتناول الغداء مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، كما صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية يرافق كيري، وبعض الصحفيين.

ومن المتوقع أن يركز كيري وآشتون في محادثاتهما بعيدا عن الكاميرات، على الملف النووي الإيراني قبل الجولة الجديدة من المفاوضات المرتقبة في جنيف الثلاثاء والأربعاء.

وستضم هذه المحادثات إلى اشتون، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وكبار المسؤولين في دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا).

ويوم الاثنين سيجتمع كيري في الصباح مع الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا. كما سيتوجه المسؤولان ببضع كلمات إلى الصحافة بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

ومن المتوقع أن تتمحور محادثاتهما حول التحضير لمؤتمر سلام بات معروفا باسم "جنيف 2 " ليضم إلى طاولة واحدة النظام السوري والمعارضة. ويأمل الإبراهيمي انعقاد هذا المؤتمر في نوفمبر المقبل.