سوريون يؤكدون تعرضهم لإطلاق نار من السواحل الليبية قبل غرق سفينتهم جنوب مالطا

كتب : أ ف ب منذ 17 دقيقة

قال لاجئون سوريون لمنظمات غير حكومية ووسائل إعلام، إنهم تعرضوا لإطلاق نار لدى انطلاقهم من السواحل الليبية، قبل غرق سفينتهم الذي أوقع أكثر من 30 قتيلا الجمعة جنوب مالطا.

وتفيد أقوال هؤلاء السوريين التي نشرتها عدد كبير من الصحف الإيطالية الاحد، ان السفينة التي كانت تنقل مئات من المهاجرين، وخصوصا من السوريين، انطلقت الخميس من زوارة (ليبيا) التي تبعد 60 كلم فقط عن الحدود التونسية.

كان بعض الناجين، الذين تم استقبالهمم في مالطا ولامبيدوزا، قالوا إن سفينتهم تعرضت لإطلاق نار بعيد انطلاقها. ونقلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن ناجين تأكيدهم "إصابة عدد كبير من المسافرين"، معتبرة أن العيارات النارية أتت "على الأرجح من عناصر ميليشيات كانوا يطلقون النار بقصد القتل".

وأكد سوري في الثانية والعشرين من عمره لصحيفة لا ستامبا في فاليتا أن "ثلاثة شبان أصيبوا، اثنان منهم في الأيدي والثالث في ساقيه"، مرجحا أن يكون سبب إطلاق النار خلاف بين مجموعات المهربين. وأضاف "حصل خلاف صاخب تخلله صراخ عبر اللاسلكي والهاتف مع شخص كان يطالب بأن نعود إلى اليابسة، لكن القبطان لم يتوقف".