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مدافع غانا: مازلنا أقوياء للغاية رغم الإصابات الكثيرة

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مدافع غانا: مازلنا أقوياء للغاية رغم الإصابات الكثيرة مدافع غانا: مازلنا أقوياء للغاية رغم الإصابات الكثيرة

يعتقد جونثان منساه مدافع الغاني أن فريقه لا يزال قويا على الرغم من غياب بعض اللاعبين الأساسيين المصابين قبل مواجهة يوم الثلاثاء.

ويحل المنتخب المصري ضيفا على نظيره الغاني في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014.

وقال قائد غانا في تصريحات لإحدى الإذاعات الغانية إن المدرب كواسي إبياه يمكنه التعامل بكفاءة مع المخاوف الدفاعية في فريقه عند مواجهة مصر.

ويغيب إسحاق فورساه وجوناثان منساه وجون بوي عن خط دفاع غانا، كما ابتعد رابيو محمد وكيفن برينس بواتنج لاعبا الوسط عن اللقاء بسبب الإصابة أيضا.

وأضاف "أنا أعرف إبياه جيدا فهو مدرب قدير وبالتأكيد هو مستعد لمثل هذه الحالات".

وأردف "أنا واثق أنه لديه خطة بديلة، ربما كان يتوقع حدوث أي مفاجآت من حيث إصابات اللحظة الأخيرة التي تحدث عادة في كرة القدم".

وأتم بأنه وائق في زملائه الذين تم استدعاؤهم لقيادة الدفاع أمام مصر.

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فيديو اليوم السابع

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