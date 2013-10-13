Madonna: اليوغا هي سرّ جمال بشرتي

على الرُّغم من أنَّ مادونا أصبحت في الخمسينات من عمرها الآن، إلا أنَّها لا تزال تتمتَّع ببشرة نضرة وملامح جذَّابة وسحر أخَّاذ. فما هو روتينها اليوميّ؟ وكيف تحافظ على جمالها؟ إليكِ هذه النصائح:

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• بدايةً عليكِ أن تتنفَّسي وتمارسي اليوغا، وأن تتركي الأمور تحدث كما يحلو لها، فاليوغا هي رياضة العقل والجسد، وتقول مادونا: "إنَّ سرّ جمالي هو ممارسة نوع من اليوغا يعتمد على حركات ديناميكيَّة"، وتضيف: "اليوغا هي حياتي؛ لأنَّها رياضة العقل والجسم، فتأثيرها على نضارة البشرة وإشراقها لا يقل عن تأثيرها النفسيّ والعقليّ".

• وكونها من أغنياء هوليوود فهذا لا يعني أنَّها تنفق ثروة كبيرة للحفاظ على جمالها، وهي تعتني ببشرتها بطرق سهلة وبسيطة، إذ تشير مادونا إلى أنَّها تضع زيت الزيتون على يديها لمدَّة عشر دقائق أسبوعياً، فزيت الزيتون يعمل على إبقاء البشرة شابة، كما يعزز قوَّة الأظافر.

• كذلك تحافظ النجمة الهوليوودية على استخدام الكريم المطهر "Pond’s"، فهو غير مكلف، ولكنَّه بالفعل يغيِّر البشرة ويعيد إليها الحيويَّة والشَّباب.

• ومن أهم الكريمات التي تحافظ على الحدِّ من تجاعيد البشرة تلك التي تحتوي على الخلايا الجذعية للتفاح، لأنَّها تساعد في الحدِّ من تجاعيد البشرة، وحمايتها من التشققات.

• وعن أهم أسرار الجمال تقول مادونا: "لا أخرج من المنزل مطلقاً من دون وضع واقٍ من الشمس"، وتضيف: "إنَّ الكثير من السيِّدات يعتقدن بأنَّه يجب تطبيق الواقي من الشَّمس في الأيام المشمسة فقط، ولكنَّ يجب تطبيقه كلّ يوم حتى في الأيام الغائمة، فأشعَّة الشَّمس غير المباشرة يمكنها أن تؤذي بشرة الوجه هي الأخرى، إضافةً إلى أنَّ شرب الماء بكميَّات كبيرة يحافظ على الترطيب الدائم للبشرة".

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