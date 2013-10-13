كيف تغيّر مكياج مايا دياب بين الماضي والحاضر؟

هي النجمة، والمرأة الأنيقة والجذّابة. عرفت من خلال جمالها اللافت، لا سيما أنّها تعمل على تسمير بشرتها وارتداء الملابس اللافتة والأنيقة في آن.

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تحولت هذه النجمة من امرأة عادية إلى امرآة لا تقاوم، من خلال تعديل جمالها وتغيير أسلوب مكياجها.

فكيف كان مكياج دياب في الأمس، وكيف أصبح اليوم؟

قبل فترة عرفت مايا ببشرتها الحنطيّة ومكياجها البرونزي، مع أحمر شفاه فاقع، وحاجبين رفيعين جداً وظلال برّاقة، ما كان يبرزها بطريقة غير محبّذة.

أما اليوم، وبعد أن قطعت مايا أشواطاً في عملها، فقد عرفت أكثر ما الذي يليق بها وبجمالها. ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت مايا دياب مكياجاً، يقوم على:

بشرة سمراء دائمة بفعل السولاريوم.

بودرة برونزيّة لافتة.

ظلال ترابيّة مع أي لاينر ورموش كثيفة.

حاجبين عريضين.

شفاه بلون النيود أي بلون البيج.

ما رأيك بمكياج مايا بين الماضي والحاضر؟

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