بارزانى: الدولة الكردية آتية بالحوار وليس بالعنف

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزانى لوكالة فرانس برس، أن إقامة الدولة الكردية المستقلة لا يجب أن يتم من خلال العنف، داعيا أكراد المنطقة لاعتماد الحوار مع الدول التى يعيشون فيها.

وقال بارزانى فى مقابلة حصرية مع فرانس برس فى أربيل "حق طبيعى للشعب الكردى أن تكون له دولته، لكن هذا لن يتحقق بالعنف، بل يجب أن يتم ذلك بشكل طبيعى وان يعطى الوقت اللازم لتحقيقه".

وأضاف "لا يمكن أن تحل المشكلة الكردية بالعنف فى اى جزء من الأجزاء، ونحن نرى أنه من حق الكرد أن يعيشوا كغيرهم وأن يتمتعوا بحقوقهم، لكن العصر هو عصر التفاهم، ونحن نشجع الحوار بين الكرد والدول، فى أى دولة من هذه الدول التى تتقاسم كردستان".

وجاءت تصريحات بارزانى هذه فى وقت تشهد الدول التى يعيش فيها الأكراد أزمات كبيرة، حيث تواجه ايران عقوبات دولية على خلفية برنامجها النووى، ويعيش العراق على وقع أعمال عنف يومية، فيما تشهد سوريا صراعا داميا منذ أكثر من عامين.

كما لا تزال تركيا منخرطة فى نزاع مسلح مع المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستانى، فى صراع طويل قتل فيه عشرات الآلاف.

وعما إذا كانت هذه الأزمات تمثل فرصة للأكراد للمضى فى إقامة دولتهم، قال بارزانى لفرانس برس "لا نريد أن نحقق هدفنا على حساب الآخرين، نحن لا نشمت بالآخرين عندما يتعرضون إلى الأزمات، بالعكس نريد أن يكون الكرد جزءا من الحل، وأن يسهموا فى تفكيك الأزمات وليس فى تعقيدها".