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مقتل وإصابة 20 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الحلة العراقية

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مقتل وإصابة 20 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الحلة العراقية مقتل وإصابة 20 شخصا فى انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الحلة العراقية

أفاد مصدر أمنى عراقى أن 20 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، إثر انفجار سيارة مفخخة، وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل التى تقع على بعد نحو 100 كم جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم "الأحد" بمنطقة باب الحسين، وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

أضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

يذكر أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة تتمتع باستقرار أمنى نسبى، إلا أن بعض مناطق شمال المحافظة تشهد بين فترة وأخرى عمليات عنف تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية، تسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

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