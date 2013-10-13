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مدرب غانا: لدي 11 لاعبا سجلوا في التصفيات وهو ما يزعج المصريين

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مدرب غانا: لدي 11 لاعبا سجلوا في التصفيات وهو ما يزعج المصريين مدرب غانا: لدي 11 لاعبا سجلوا في التصفيات وهو ما يزعج المصريين

عبر كواسي إبياه المدير الفني للمنتخب الغاني عن ثقته في إمكانية تسجيل عدد كبير من الأهداف في شباك نظيره المصري خلال مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل المصري ضيفا على نظيره الغاني في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014.

وقال إيباه في تصريحات لوسائل الإعلام الغانية إن وجود 11 لاعبا من قوام فريقه الأساسي سجلوا خلال مشوار النجوم السمراء بتصفيات المونديال أمر مبشر.

وأضاف "قدرة جميع لاعبي غانا على التسجيل في مرمى المنافسين تزعج المصريين كثيرا".

يذكر أن منتخب يستضيف مباراة العودة يوم 19 نوفمبر المقبل يتحدد على إثرها المتأهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان مدرب غانا قد أوضح أن فريقه لو قام بتأمين دفاعنا قد يسجل 3 أهداف أو أكثر، رغم اعترافه بقوة المنتخب المصري.

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فيديو اليوم السابع

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