بماذا ينصح شوقي غريب برادلي لعبور غانا؟

أكد شوقي غريب المدير الفنى للإسماعيلي إن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة برادلى قادر على إختيار الخطة المناسبة التى يخوض بها لقاء غانا .

وقال غريب لـFilGoal.com "انصح برادلي بضرورة الحفاظ على تمركز خط الوسط خلال سير المباراه حتى نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية."

ويتمنى المدرب العام السابق لمنتخب مصر أن يكون حسنى عبد ربه جاهز ليتم الدفع به فى وسط الملعب لتحقيق التمركز المطلوب.

وتابع غريب "ولكن فى حال عدم إكتمال جاهزية عبد ربه، فمن الأفضل ان يجلس على دكة الإحتياطي حتى لا نخسره فى لقاء العودة الهام."

وأضاف غريب "من الأفضل الدفع بالثنائي محمد صلاح وأبو تريكة فى خط الهجوم لإنه قادر على تحقيق الفارق وإحراز الأهداف على أن يبقى عمرو زكى بديلا ويتم الدفع به فى الشوط الثانى."

ويحل الفراعنة ضيوفا على منتخب غانا يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.