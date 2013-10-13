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عودة الدوسري تطمئن السعودية قبل مواجهة العراق

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عودة الدوسري تطمئن السعودية قبل مواجهة العراق عودة الدوسري تطمئن السعودية قبل مواجهة العراق

تشكل عودة سالم الدوسري من الإصابة إضافة قوبة للمنتخب السعودي، وفقا لما يراه الجهاز الفني للأخضر.

ويستعد السعودي لمواجهة نظيره العراقي في العاصمة الأردنية عمان، يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2015.

وعبر مدير المنتخب السعودي القدم زكي الصالح عن ارتياحه التام لسير تحضيرات الأخضر في معسكره الحالي في العاصمة الأردنية عمان استعداداً لمواجهة العراق.

ويركز المنتخب السعودي خلال التدريبات على الجانب التكتيكي، سعيا للعودة بنتيجة إيجابية تعزز صدارته للمجموعة بعد تربعه عليها بفوزين على إندونيسيا والصين.

وطلبت إدارة المنتخب من نظيرتها في العراق تخصيص ألفي تذكرة من أصل 16 ألفا متوفرة، هي السعة الإجمالية لملعب المباراة، وذلك لتوزيعها على الجمهور السعودي الراغب في الحضور إلى عمان ومؤازرة المنتخب.

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فيديو اليوم السابع

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