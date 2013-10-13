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الإمارات: لا تأجيل لدوري الخليج بسبب مونديال الشباب

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الإمارات: لا تأجيل لدوري الخليج بسبب مونديال الشباب الإمارات: لا تأجيل لدوري الخليج بسبب مونديال الشباب

أكد يوسف عبدالله الأمين العام لاتحاد الكرة أنه لا نية لتأجيل دوري الخليج العربي، لتعارضه مع كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 17 أكتوبر الجاري، وحتى 8 نوفمبر المقبل.

وقال الأمين لصحيفة البيان "زمن العمل العشوائي انتهى، هناك جدول مدروس تم وضعه، وموعد كأس العالم للناشئين معلن منذ فترة، وتم وضع توقيتات المباريات بناء علي ذلك".

وتشهد الفترة التي تستضيف فيها الدولة مونديال الناشئين، إقامة ثلاث جولات من دوري الخليج العربي الذي يستأنف بالجولة الرابعة التي تقام في 19و 20 أكتوبر الجاري، بينما تقام الجولة الخامسة في 25 و 26، والسادسة في 30 و31 من الشهر نفسه.

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