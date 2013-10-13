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29 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى بأسيوط

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29 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى بأسيوط 29 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى بأسيوط

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 7 دقائق

خصصت محافظة أسيوط 29 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، من بينهم 3 بمدينة أسيوط لاستيعاب آلاف المصلين. صرح بذلك الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

وقال "العجمي" إنه تم تخصيص وتجهيز العشرات من الساحات الفرعية بمدن وقرى المحافظة، كما تم إعداد كشف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة العيد، مشيرًا إلى أن هذه الساحات هي التي تنظمها إدارة الأوقاف أو التي تم تقديم طلبات رسمية للمديرية لإقامتها، مشيرًا إلى أنه هناك ساحات صلاة لم يتم التقدم بأي طلبات لها وبالتالي غير مسجلة بالأوقاف. وأضاف وكيل الوزارة، أن جميع الساحات مجهزة وتابعة لمديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد بمحافظ أسيوط.

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