إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال بضائع ومساعدات إلى قطاع غزة

ذكرت تقارير فلسطينية أنه تم صباح اليوم "الأحد" فتح معبر كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق مدينة رفح، لإدخال شاحنات محملة بالبضائع والمساعدات لقطاع غزة.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع فى غزة رائد فتوح، لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إنه سيتم إدخال 340 شاحنة محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى والمساعدات، وضخ كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهى.

يشار إلى أن كرم أبو سالم هو المعبر التجارى الوحيد فى غزة الذى يتم من خلاله إدخال البضائع والمساعدات ومواد البناء والمحروقات لسكان القطاع.