صحيفة ليبية: جامعة الدول العربية تؤكد تضامنها مع ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، تضامن ومساندة الجامعة للشعب الليبى وحكومته فى أن تتمكن من اجتياز هذه المرحلة الانتقالية الحالية.

وذكرت صحيفة "عين ليبيا" اليوم الأحد، أن العربى دعا جميع الليبيين إلى بذل الجهود لترسيخ وحدتهم وتكاتفهم، والالتفاف حول مؤسساتهم فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها ليبيا.

وأضافت الصحيفة، أن رئيس الجامعة العربية أعرب عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الحكومة المؤقتة على زيدان الذى اختطف فجر الخميس الماضى من قبل مسلحين، وأفرج عنه بعدها بساعات. وقد أثار خبر اختطاف زيدان ردود فعل عربية ودولية، كونه يعد انتقاصا من هيبة الدولة.