الـ5 الكبار في إيطاليا يسعون وراء مونتويا

برشلونة، (إفي): أكد جوسيب ماريا أوروبيتج وكيل اعمال الظهير الأيمن لفريق برشلونة الصاعد مارتن مونتويا أن كبار أندية إيطاليا تلاحق موكله.

وقال أوروبيتج في تصريحات لإذاعة (توتونابولي) الإيطالية ردا على اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع مونتويا "من الواضح أن أندية كثيرة مهتمة به، يمكنني القول بأن الخمسة الكبار في إيطاليا يسعون ورائه".

وأشار وكيل مونتويا الى تبقي عام واحد في عقده مع النادي الكتالوني ،حامل لقب الدوري الإسباني، وأن رغبته الحالية هي تجديد العقد.

وكشف أوروبيتج عن وجود اتصالات أخرى بين نابولي وجناح البرسا كريستيان تيو قبل أن يجدد عقده حتى صيف 2018.