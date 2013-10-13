برشلونة ومانشستر يونايتد يتصارعان على ' كوكي ' أتلتيكو

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير صحفية أن لاعب الوسط الإسباني كوكي ريسوريكسيون نجم فريق أتلتيكو مدريد دخل بؤرة اهتمام ناديي برشلونة ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة (سبورت) الكتالونية، فإن بطل الليجا الإسبانية برشلونة يثق في قدرته على الفوز بخدمات كوكي (21 عاما) خلال وقت قريب، من واقع العلاقة المتينة بين مجلسي إدارة الناديين بقيادة ساندرو روسيل وإنريكي سيريزو.

أما مان يونايتد الإنجليزي فينظر الى كوكي باعتباره "تشابي ألونسو جديد"، وقد يجازف بدفع الشرط الجزائي في عقده، المقدر بـ20 مليون يورو.

ويمتد عقد كوكي مع الروخيبلانكوس حتى عام 2018 ، وقد ظهر في أفضل مستوى له هذا الموسم، حيث قاد فريقه لتصدر الليجا مناصفة مع البرسا.

كما أنه شكل ثنائيا رائعا مع المهاجم البرازيلي دييجو كوستا، وكان خير امداد له في صناعة فرص التسجيل حتى أصبح الاخير هداف الليجا الحالي، مما أجبر فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا الأول على ضمه لكتيبة لاروخا.