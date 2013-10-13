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سرقة أوس نجم "الأوراق المتساقطة" أثناء نومه

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سرقة أوس نجم "الأوراق المتساقطة" أثناء نومه سرقة أوس نجم "الأوراق المتساقطة" أثناء نومه

فور عودته من روسيا بعد إنهائه عمله في مسلسلين هناك، تعرّض الممثل التركي تولجا كاريل الشهير بأوس في "الأوراق المتساقطة" لحادث سطو على منزله.
وكان أوس قد احتفل بعودته مع زوجته في عشاء رومانسي خارج منزلهما، وتأخرا في سهرتهما وعندما عادا استغرقا في نوم عميق، واستيقظا على مفاجأة صادمة حيث اكتشفا تعرضهما للسرقة خلال نومهما.
وقد سرقت جوازات سفرهما، ومجوهرات الزوجة.
تولجا قام فوراُ بإبلاغ رجال الأمن الذين سارعوا في الحضور لإجراء التحقيقات الأوليّة، وقد بدأوا بالبحث في الكاميرات المجاورة علّها صورت اللصوص خلال دخولهم أو خروجهم.

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