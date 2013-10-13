مؤسسة محمد بن راشد تبحث التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

استعرض جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم المؤسسة الرائدة في نشر المعرفة ودعم مشاريع التنمية آخر المبادرات التي أطلقتها المؤسسة ومنها "برنامج دبي الدولي للكتابة" والدور الذي ستلعبه هذه المبادرة في نقل الكتّاب المحليين ليصلوا إلى العالمية، ومبادرة "كتاب في دقائق"، مؤكداً حرص المؤسسة على خلق بيئة معرفية واسعة الانتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور ناصر علي الهتلان القحطاني، المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية - خلال زيارته إلى الدولة، وذلك لبحث أطر التعاون والعمل المشترك.

وأثنى الدكتور ناصر علي الهتلان القحطاني على مبادرات المؤسسة وأكد بأن اجتماعه مع العضو المنتدب يأتي في إطار التنسيق المشترك الذي تحرص عليه المنظمة العربية للتنمية الإدارية نظراً لدورها الحيوي وخبرتها الطويلة الممتدة على مدار أكثر من 5 عقود في تنمية أجيال عربية قادرة ومتمكنة في القطاعات الإدارية كافة، وهو ما يتقاطع مع توجهات وأهداف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لذات الصدد.

كما قام القحطاني بتسليم رسالة رسمية موجهة من الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة إلى جمال بن حويرب.

وفي تعليقه على دعوة المنظمة العربية للتنمية الإدارية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز آفاق التعاون المشترك ما بين الطرفين، قال ابن حويرب: "نشترك في قواسم عديدة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية حيث نمتلك سوياً رؤية واضحة بضرورة الاستثمار في الإنسان وتهيئة جيل قادر على تحمل اعباء المستقبل وتطلعات شعوب المنطقة".

وأكد على اهتمام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بنشر الكتب والمعارف في شتى الآداب والعلوم، وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة تكريس الإمكانيات المتاحة لدى المؤسسة والمنظمة وكافة الجهات المتعاونة معها لاستحداث مشاريع تنموية يكون هدفها الأول تأهيل كوادر وطنية متمكنة وضمان توفير الدعم اللازم لها بشكل مستمر.