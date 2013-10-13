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تحديد مواعيد "الجنسية والإقامة" في العيد

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تحديد مواعيد "الجنسية والإقامة" في العيد تحديد مواعيد "الجنسية والإقامة" في العيد

حدد قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ  في وزارة الداخلية مواعيد عمل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارات الجنسية على مستوى الدولة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حيث يبدأ الدوام من العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في جميع الأقسام الخدمية في تلك الإدارات.


> وقال اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، إنه تم تشكيل فرق عمل لإنجاز معاملات المراجعين (الحالات الطارئة والمستعجلة) بأسرع وقت ممكن، وتقديم الخدمات للجمهور تفادياً لضغط العمل وازدحام المراجعين المتوقع بعد عطلة العيد، وتجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وتحقيقاً لقواعد الجودة والتميز في الأداء.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الشرطية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات لجمهور المراجعين، وتكريس مفاهيم الجودة الشاملة وفي إطار الحرص على تقديم خدمات متميزة للجمهور وتحقيقاً لقواعد الجودة والتميز في الأداء .

ورفع اللواء الخييلي بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة العليا وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بموفور الصحة والعافية.

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