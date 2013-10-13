تأجيل أولى جلسات محاكمة «الأزهرى» و«العشرى» فى قضية «إخفاء البلتاجى»

كتب : هدى سعد الأحد 13-10-2013 08:19

قررت محكمة جنح الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى عبداللطيف، تأجيل أولى جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة السابق، وجمال العشرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، وإبراهيم على محمد فرحات، مالك أحد المنازل بقرية ترسا، على خلفية اتهامهم بالتستر على القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وإخفائه من العدالة لجلسة 23 أكتوبر لعدم الاختصاص الرقمى.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة، وتبين عدم حضور المتهمين من محبسهم، وشهدت الجلسة حضور دفاع المتهمين والذين رفضوا التحدث لوسائل الإعلام.

كشفت تحقيقات نيابة مركز الجيزة، التى أشرف عليها المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أن جمال العشرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، استأجر منزلاً بقرية ترسا للإقامة به، واستقبل فيه «البلتاجى» الصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة قضايا تحريض على العنف والقتل وحيازة أسلحة، وخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة السابق.

وأكد «العشرى»، فى التحقيقات التى أجرتها معه النيابة، أنه استأجر المنزل للاستراحة وأنه أثناء إقامته بالمنزل تلقى اتصالا هاتفياً من «الأزهرى» وطلب منه الإقامة معه، نافياً علمه بقدوم «البلتاجى» أو أنه عليه أحكام قضائية واجبة النفاذ ومطلوب ضبطه وإحضاره، وبمواجهة النيابة لـ«العشرى» بأقوال صاحب المنزل إبراهيم على محمد فرحات والذى أقر واعترف أن «العشرى» استأجر منه المنزل، أقر «العشرى» بصحة أقوال صاحب المنزل واعترف بذلك، إلا أنه ظهر تضارب فى أقوال كل المتهمين فى ميعاد استئجار المنزل؛ حيث قرر جمال العشرى أنه استأجر المنزل قبل القبض على «البلتاجى» بأسبوع وهو لا يعلم خبر قدومه.