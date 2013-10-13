وزارة الأوقاف تحذر من «تسييس» خطب العيد وتستبعد مسجدى «الفتح ورابعة» من الصلاة

القاهرة والجيزة تستعدان لـ«الأضحى» بإلغاء الإجازات وتجهيز الحدائق وتكثيف أعمال النظافة

كتب : سلامة عامر ووائل فايز ومحمد الأبنودى الأحد 13-10-2013 08:24

رفضت وزارة الأوقاف إقامة أى ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى بمسجد الفتح برمسيس أو رابعة العدوية بمدينة نصر، لعدم الانتهاء من صيانة المسجدين، وكذلك تجنباً للمشاحنات السياسية أثناء أداء الصلاة وإفساد طقوس العيد على الناس.

وقال الشيخ محمد عيد كيلانى مدير المساجد الأهلية، إن الوزارة أصدرت تعليمات مشدّدة لكل الأئمة بعدم تسييس خطبة العيد، سواء بالتأييد أو الرفض، وتحويل أى إمام يخرج عن التعليمات ويثير الفتنة بين المصلين إلى التحقيق، مشيراً إلى أن الوزارة حدّدت خطيباً أساسياً وآخر احتياطياً لكل ساحة، وعدم السماح لأى منتسب إلى الدعوة، من التيارات الدينية بإلقاء الخطبة دون ترخيص، حيث تصل الساحات المعتمدة إلى 3645 ساحة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الوزارة لم تدرج ميدان التحرير ضمن ساحات الوزارة، ولكن فى حالة قيام الأهالى بفرش الميدان لأداء صلاة العيد فيه فهذا ليس فى متناول الوزارة.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، انتهاء كل حدائق القاهرة «المتخصصة والعامة والمتميزة» من استعداداتها لاستقبال زوارها من المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم، مشيراً إلى أن الحدائق أصبحت جاهزة لفتح أبوابها أمام الجماهير من الساعة 7 صباحاً وحتى منتصف الليل. وطلب محافظ القاهرة من المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وقف الإجازات، واستمرار العمل بـ3 ورديات يومياً حتى انتهاء العيد، والتأكد من وجود سيارات إسعاف بالقرب من الحدائق وداخلها لمواجهة أى طارئ. كما طالب المحافظ، رئيس الهيئة بتكثيف أعمال النظافة بالساحات المخصصة لصلاة العيد ومراجعة النظافة حول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور والطرق المؤدية إليها، وتكليف مسئولى الإنارة المركزية بمراجعة إنارة المناطق المحيطة بالمساجد وإنارة مآذن الجوامع.

وقال المهندس حافظ السعيد رئيس هيئة النظافة، إنه جرى التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية بجميع الحدائق والملاهى، كما تم تجهيز 50 ألف «كيس» لجمع القمامة، لتوزيعها على رواد الحدائق خلال أيام العيد.

من جهته، أشار الشيخ صفوت عبدالعزيز مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، إلى تخصيص 209 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى بمختلف مناطق القاهرة، أبرزها «عمرو بن العاص والسلطان حسن والرحمن الرحيم»، لافتاً إلى أنه جرى تزويد الساحات بالخطباء اللازمين لإلقاء خطبة العيد. فيما قررت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة العمل طوال أيام العيد وإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش.

وقال اللواء أحمد هانى المشرف العام على الهيئة، إنه سيتم افتتاح حديقة بانوراما الجيزة للمواطنين بطريق الفيوم مجاناً، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 250 ألف كيس قمامة لتوزيعها على الزائرين لحديقة الحيوان وحديقة الأورمان والمنطقة الأثرية بالهرم مع الاهتمام الكامل بهذه المناطق طوال أيام العيد، إضافة إلى تجهيز سيارات رش المبيدات الحشرية، وسيارات مياه نقية وشفط خزانات، ودورات مياه داخل المنطقة الأثرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة. وأضاف أنه جرى أيضاً تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين والطرق السريعة وكورنيش النيل والحدائق العامة داخل أحياء الجيزة، لافتاً إلى إجراء عمليات غسيل التماثيل مثل «نجيب محفوظ، وطه حسين، وأحمد شوقى، ونهضة مصر»، وكذلك غسيل محطات الأوتوبيس ومترو الأنفاق واللوحات الإرشادية بالشوارع والميادين.

كما أكد المشرف العام على هيئة النظافة أنه تم تخصيص رقم تليفون غرفة العمليات للهيئة من خلال الخط الساخن 16809، وتجهيز حملة مركزية للطوارئ.