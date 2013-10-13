بان كى مون يدين استهداف أفراد قوة يوناميد فى دارفور

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون عن حزنه العميق إزاء سماعه نبأ وفاة أحد المراقبين العسكريين (من زامبيا)، التابعين للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى "يوناميد"، فى إقليم درافور غرب السودان.

وأدان الأمين العام، فى بيان أصدره المتحدث الرسمى باسمه، مساء أمس بتوقيت نيويورك، الهجوم على أفراد يوناميد، وقال إنه يتوقع أن تتخذ حكومة السودان إجراءات سريعة لتقديم الجناة إلى العدالة.

وأعرب بان كى مون عن عميق تعاطفه مع عائلات الذين سقطوا من قوات حفظ السلام، وكذلك إلى حكومة زامبيا، وإلى جميع أفراد البعثة المشتركة "يوناميد".

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