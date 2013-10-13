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قطر تدعم «إخوان تونس» بـ79 مليون دولار.. وتعوض «حماس» عن خسائر الأنفاق

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قطر تدعم «إخوان تونس» بـ79 مليون دولار.. وتعوض «حماس» عن خسائر الأنفاق قطر تدعم «إخوان تونس» بـ79 مليون دولار.. وتعوض «حماس» عن خسائر الأنفاق

كتب : محمد حسن عامر ووكالات منذ 9 دقائق

واصلت قطر دعمها لتنظيم الإخوان، ووقعت مع حكومة النهضة فى تونس مذكرة تفاهم تمنح قطر بمقتضاها تونس 79 مليون دولار أمريكى، تخصص لتمويل مشاريع تنموية، فيما تستعد لتقديم مساعدات مالية لحركة حماس لتعويضها عن الخسائر التى لحقت بها جرّاء تدمير الأنفاق الواصلة بين وقطاع غزة.

وقالت إذاعة «موزاييك» التونسية إن هذه المساعدات المالية تأتى وفق بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية، فى إطار تعزيز التعاون الثنائى بين قطر وتونس؛ من أجل النهوض بالعمل التنموى، وتوفير فرص عمل فى المناطق الداخلية فى تونس.

وقال القيادى فى جبهة الإنقاذ التونسية رياض بلفضل، إنّ هذه الهبة القطرية فى هذا التوقيت، تعنى أنّ الحملة الانتخابية لحركة النهضة بدأت، وأن قطر اختارت مرشحها فى تونس، وأضاف: «هذه الأموال بمثابة دعم للنهضة خلال الفترة المقبلة»، وأوضح أنّ هذه الأموال تذهب إلى المؤسسات والجمعيات التى تخدم حركة النهضة ومصالحها وليس الدولة التونسية، كما حدث بالفعل فى انتخابات 23 أكتوبر الماضى حين وظف المال القطرى لخدمة النهضة.

فى سياق آخر، قالت «الكرامة برس» الفلسطينية، إنّ قطر تستعد لتقديم مساعدات مالية لحركة حماس بعد ما لحق بها من خسائر جرّاء تدمير الأنفاق الواصلة بين مصر وقطاع غزة، ونقلت الوكالة عن قيادى فى الحركة قوله إنّ: «قطر أكدت لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل أنها لن تسمح بسقوط حكم حركة حماس فى قطاع غزة، وأن الدوحة تقوم بمساعٍ مع إسرائيل، لضمان صمود التهدئة بين الحركة وتل أبيب، ومنع أى توتر يؤدى إلى حلقة جديدة من حلقات المواجهة بين إسرائيل وحماس».

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