السعودية تنفق 94 مليار ريال على الاتصالات العام الماضى

الرياض (د. ب. أ)

قدرت هيئة الاتصالات السعودية حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات فى المملكة بنحو 94 مليار ريال فى عام 2012، مقارنة بنحو 21 مليار ريال، فى عام 2002 بمتوسط نمو سنوى يقدر بنسبة 16%.

وقالت الهيئة فى تقرير لها نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن "الإيرادات التى حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فى المملكة لعام 2012، ارتفع بنسبة 12% لتصل إلى 90 مليار ريال"، مشيرة إلى أن استخدام الإنترنت فى المملكة "حقق انتشارا واسعا من خلال السنوات الماضية، وقفز من 5% عام 2001 إلى 1.54% فى نهاية عام 2012"، فيما قدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمى الإنترنت بنهاية عام 2012 بنحو 8.15 مليون مستخدم.

وبلغ عدد الاشتراكات فى خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك، بنهاية العام الماضى لتكون نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 181.6%.

> وبلغ عدد الخطوط فى الهاتف الثابت بنهاية العام الماضى، 4.8 مليون خط لتبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان 16.4%، فى حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 67.6%.

ويستحوذ سوق الاتصالات فى السعودية على نسبة تزيد على 70% من حجم القطاع فى أسواق الخليج العربى، باستثمارات رأسمالية تزيد على 135 مليار ريال، فى السنوات العشر الماضية.