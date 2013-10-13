دراسة: تزايد أعداد الأمريكيين الذين يخضعون لجراحات المياه البيضاء

كشفت دراسة طبية النقاب عن تضاعف أعداد الأمريكيين الذين يخضعون لجراحات إزالة المياه البيضاء والمعروفة باسم "الكتاراكت"، والمتسببة فى إعتام عدسة العين نتيجة لتجمع سائل شفاف على عدسة العين.

وتشير البيانات إلى ارتفاع معدلات إجراء جراحات إعتام العدسة بين الأشخاص فى الفئات العمرية مابين الخمسين والتسعين عاما إلا أن الزيادة الكبيرة جاءت بين الفئات العمرية مابين السبعين والثمانين عاما.

كان الباحثون "بالمعاهد الوطنية الأمريكية " قد قاموا بدراسة وتحليل بيانات عدد من الأشخاص الذين خضعوا لجراحات إعتام العدسة خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2011.

وأشارت التحليلات أن جراحة إزالة المياه البيضاء والمعروفة "بالكتاراكت" بلغت نسبتها 1,100 شخص من بين كل 100 ألف شخص خلال عام 2011، 60% منهم أجروها فى عين واحدة وعادوا بعد مرور ثلاثة أشهر لإجراءها فى العين الأخرى.

وأوضح الباحثون أن هذه الزيادة الكبيرة فى جراحات إعتام العدسة تعد الأولى من نوعها منذ 32 عاما بين جميع الفئات العمرية باستثناء أولئك الذين تصل أعمارهم التسعين عاما، حيث بلغ متوسط المعدل السنوى لجراحات "الكتاراكت" نسبة مرتفعة بين السيدات بالمقارنة بالرجال.