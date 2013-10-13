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سماء صحو على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

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 عكاظ (المشاعر المقدسة)

توقعت إدارة التحاليل والتوقعات بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تكون حالة السماء اليوم صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وسحب متفرقة في محافظة جدة.وأفاد بيان أصدرته الرئاسة عبر موقعها الإلكتروني مساء أمس، بأن درجة الحرارة في مكة المكرمة أمس بلغت 31 درجة مئوية، والرياح ساكنة، أما في المدينة المنورة بلغت درجة الحرارة 33 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية بسرعة 16 كيلومترا في الساعة، كما تراوحت درجات الحرارة في المشاعر المقدسة (منى - عرفات - مزدلفة) ما بين 29 و30 درجة، فيما بلغت سرعة الرياح الجنوبية الغربية في منى ومزدلفة 12 كيلومترا في الساعة، وفي عرفات الرياح ساكنة.

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