السياسة المتوازنة جعلت للمملكة ثقلا إسلاميا وعالميا

طالب بن محفوظ (بعثة عكاظ _ المشاعر المقدسة)

أكد حاكم ولاية كانو النيجيرية الدكتور موسى الرابع كنكواسو، أن السياسة المتوازنة للمملكة جعلت لها ثقلا إسلاميا وعالميا، موضحا أنها تحملت أعباء القضايا الإسلامية، ودافعت عن الإسلام والمسلمين، مبينا الدور الذي تقوم به لتنظيم موسم الحج ورعاية مواكب الحجيج وتقديم الخدمات المتكاملة لهم، موضحا أنه «دور عظيم».وكان حاكم ولاية كانو النيجيرية، التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أمس في مكة المكرمة، حيث أوضح أن الرابطة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن ضمن المنظومة الخدماتية المقدمة من المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدا أن ما تقوم به الرابطة يسهم إسهاماً كبيراً في نشر ثقافة الإسلام وتعريف الأمم والشعوب بمبادئه في العدالة والتعاون والسلام.