150 شابا لـ «الحلاقة الآمنة»

خالد سليم الحميدي ( بعثة «عكاظ» ـ المشاعر المقدسة )

خصصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني غرب كبري الجمرات بساحة البيعة مقرا لـ (150) شابا سعوديا من فنيي تخصص الحلاقة الآمنة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لممارسة نسك الحلق أو التقصير لضيوف بيت الله الحرام في أيام التشريق، وذلك ضمن برنامج التعاون الذي ينفذه مكتب الدعم وجودة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مع أمانة العاصمة المقدسة من خلال خريجي التخصص من متدربي المعاهد الصناعية الثانوية.وأوضح رئيس المكتب المهندس أحمد بن عبدالوهاب بن جلالة أن هذه المهمة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن من خلال الشباب المهني المتخصص من مختلف تخصصات الحلاقة التي تدرب عليها المعاهد الصناعية الثانوية في العاصمة المقدسة والأحساء وجازان.وأكد التزام المهنيين السعوديين بالتسعيرة التي قررتها أمانة العاصمة المقدسة وبالصحة العامة لبيئة المكان وصحة الحاج خاصة، مبينا أن المؤسسة وفرت 150 كرسيا مخصصا وأكثر من 150 ألف هدية لتوزيعها على الحجاج وتحمل كل هدية شفرة خاصة بالحلاقة مطهرة وسترة.وبين أن كل حاج تستخدم له مستلزماته على حدة اتباعا لتعليمات وزارة الصحة ومنعا لانتشار الأمراض المعدية عن طريق الحلاقة، إلى جانب توزيع الملابس المخصصة والنظافة القصوى للمتدربين والكشف الصحي قبل ممارسة المهنة لحجاج بيت الله الحرام. وأفاد أن هذه الإجراءات تتم بمتابعة لجنة متخصصة متواجدة على مدار أيام التشريق وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من إكمال نسك حجهم بالتحلل بعد رمي جمرة العقبة.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تواصل هذا العام مشاركتها للعام العاشر على التوالي من خلال عدد من برامج تشغيل المتدربين المهتمة بتقديم البرامج المهنية المتخصصة بهدف خدمة ضيوف بيت الله الحرام بالتعاون والتنسيق المثمر مع جميع أجهزة الدولة العاملة في الحج.