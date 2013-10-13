رئيس البعثة: نقدر جهود المملكة لتأمين أداء النسك بسهولة

خالد سليم الحميدي (بعثة عكاظ - المشاعر المقدسة)
قال لـ«عكاظ» رئيس بعثة الحج الصينية رئيس الجمعية الإسلامية الصينية يانج تشي بوه إن عدد الحجاج الصينيين لهذا العام بلغ 11.863 حاجا بينهم أكثر من خمسة آلاف حاجة، قدموا من 26 مقاطعة صينية.وأكد استعداد مسؤولي البعثة لتنظيم أفواج الحجاج الصينيين وتجهيزهم للمبيت بمشعر منى والوقوف بعرفة، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية وفرت 76 طائرة خاصة لنقل الحجاج من الصين إلى المملكة، إضافة إلى تجهيز أماكن الإقامة بمشعري منى وعرفات لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة.وقدم يانج بوه الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – على ما وفرته من تسهيلات وحسن استقبال سواء في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة حتى بلوغهم المشاعر المقدسة، قائلا: «هذا ليس بمستغرب على حكومة المملكة التي تسعى كل عام للرقي بخدمة ضيوف الرحمن وتأمين ما يلزمهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر». وأضاف أن حكومة الصين أرسلت قبل وصول الحجيج وفدا خاصا للتنسيق بشأن تأمين أماكن الإقامة والسكن ووسائل النقل الخاصة بالحجاج الصينيين، إضافة إلى طاقم الإعاشة والإرشاد المتخصص بتوجيه الحجاج الصينيين لأداء مناسكهم على الوجه الصحيح.