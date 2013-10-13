مستشفى متكامل للحرس الوطني مجهز بالإخلاء الطبي في منى

فهد المطيري (بعثة عكاظ _ المشاعر المقدسة)

تساهم الشؤون الصحية بالحرس الوطني وبشكل فعال ورائد في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة كل عام ضمن قطاعات الدولة الأخرى المعنية، وخلال موسم الحج تقوم الشؤون الصحيـة بتجهيز مواقعها بالمشاعر المقدسة مبكرا بكل الإمكانيات التي تؤمن تقديم رعاية طبية متميزة بشكل متكامل.وأوضح المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أنه يتم في منى تجهيز المستشفى الميداني التابع للشؤون الصحية بالحرس الوطني، وهذا المستشفى كما هو معروف بني من مادة الفايبر جلاس المقاومة للحرائق والعازلة للحرارة والتي تتناسب مع الظروف المناخية للمشاعر المقدسة. ويضم مستشفى منى الميداني أربعين سريرا مجهزة، إضافة إلى عدد من أسرة العناية الفائقة. والمستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وكافة المستلزمات السريرية ويعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، والمساحة الإجمالية للمستشفى هي (256 مترا مربعا)، ويتكون من قسمين: قسم لتنويم الرجال وقسم لتنويم النساء، كما يشتمل الموقع على العديد من العيادات التخصصية المختلفة والخدمات المساندة وعيادات الأسنان وعيادات النساء والولادة، بالإضافة إلى غرفة عمليات جراحية صغرى متكاملة، ومكاتب استقبال ومكاتب إدارية.كما تضم الخدمات المساندة للمستشفى مختبرا متكاملا للتحاليل الطبية، وغرفة أشعة، وصيدلية لصرف الأدوية، وهناك سكن للعاملين على مساحة (208 أمتار مربعة).وأكد القناوي أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني وفرت مظلات واقية من الشمس داخل المستشفى لراحة المرضى من حجاج بيت الله الحرام، وكذلك تم تأمين التكييف اللازم لجميع مرافق المستشفى، إضافة لمولدات احتياطية للطوارئ يمكن استخدامها وقت الحاجة.