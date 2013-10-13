أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. المصريون يستقبلون "عيد الأضحى" بإقبال ضعيف على منافذ بيع اللحوم

Google+ Print

شهدت معظم منافذ البيع الخاصة بلحوم عيد الأضحى, إقبالاً متوسطاً من جانب المواطنين، فقد استعدت الأسر المصرية لاستقبال عيد الأضحى بشراء كميات متوسطة من جميع أنواع اللحوم باعتباره قطاعاً حيوياً رئيسياً ضمن السلع الغذائية الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، فضلاً عن أن له استعدادات خاصة مختلفة عن التحضير لاستقبال أى عيد أو موسم آخر.

تجول "اليوم السابع" بالمناطق الشعبية بالعاصمة لمنافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لا تزيد على 47 جنيهاً للكيلو بالأحياء الشعبية وهى (عين شمس، والشرابية، والخليفة، ومصر القديمة، والزاوية الحمراء)، لمعرفة متطلبات المواطن فى شراء الكمية المناسبة لهم فى هذا العيد، ورصدنا ضعف الإقبال على شراء اللحوم خاصة فى هذه المناطق التى يعتبر سكانها من أبناء الطبقة الفقيرة.

وأكد عاطف المظلوم، صاحب منفذ بيع بمنطقة الزاوية، أنه يتم استيراد اللحوم من الخارج ويتم السماح بدخولها للبلاد تحت الإشراف البيطرى، وتتم تربيتها داخل المراعى المصرية لمدة لا تقل عن شهرين، ويتم إخضاعها للكشف الطبى البيطرى قبل الذبح وبعده داخل مجازر العين السخنة، وختمها بختم خاص، ثم يتم توزيعها على المنافذ بشاحنات مجهزة بوسائل التبريد ويتم بيعها مباشرة للمواطنين.

1.jpg

G525a0e935929a.jpg

G525a0e93a45c2.jpg

G525a0e93e54d5.jpg

G525a0e9437797.jpg

G525a0e947fbdd.jpg

G525a0e94ca730.jpg

G525a0e9679666.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365