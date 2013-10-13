بالصور.. المصريون يستقبلون "عيد الأضحى" بإقبال ضعيف على منافذ بيع اللحوم

شهدت معظم منافذ البيع الخاصة بلحوم عيد الأضحى, إقبالاً متوسطاً من جانب المواطنين، فقد استعدت الأسر المصرية لاستقبال عيد الأضحى بشراء كميات متوسطة من جميع أنواع اللحوم باعتباره قطاعاً حيوياً رئيسياً ضمن السلع الغذائية الأساسية التى لا يمكن الاستغناء عنها، فضلاً عن أن له استعدادات خاصة مختلفة عن التحضير لاستقبال أى عيد أو موسم آخر.

تجول "اليوم السابع" بالمناطق الشعبية بالعاصمة لمنافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة لا تزيد على 47 جنيهاً للكيلو بالأحياء الشعبية وهى (عين شمس، والشرابية، والخليفة، ومصر القديمة، والزاوية الحمراء)، لمعرفة متطلبات المواطن فى شراء الكمية المناسبة لهم فى هذا العيد، ورصدنا ضعف الإقبال على شراء اللحوم خاصة فى هذه المناطق التى يعتبر سكانها من أبناء الطبقة الفقيرة.

وأكد عاطف المظلوم، صاحب منفذ بيع بمنطقة الزاوية، أنه يتم استيراد اللحوم من الخارج ويتم السماح بدخولها للبلاد تحت الإشراف البيطرى، وتتم تربيتها داخل المراعى المصرية لمدة لا تقل عن شهرين، ويتم إخضاعها للكشف الطبى البيطرى قبل الذبح وبعده داخل مجازر العين السخنة، وختمها بختم خاص، ثم يتم توزيعها على المنافذ بشاحنات مجهزة بوسائل التبريد ويتم بيعها مباشرة للمواطنين.