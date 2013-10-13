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غرفة عمليات ثوار ليبيا: لم نحتجز "زيدان" و نحن مع الشرعية التي اختارها الشعب

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غرفة عمليات ثوار ليبيا: لم نحتجز "زيدان" و نحن مع الشرعية التي اختارها الشعب غرفة عمليات ثوار ليبيا: لم نحتجز "زيدان" و نحن مع الشرعية التي اختارها الشعب

كتب : أ ش أ السبت 12-10-2013 22:58

أكدت غرفة عمليات ثوار ليبيا، أنها لم تحتجز رئيس الوزراء علي زيدان، وأنها مع الشرعية التي اختارها الشعب الليبي.

وذكرت الغرفة - في بيان مساء اليوم- أنها سوف تقوم بحماية هذه الشرعية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست مع فصيل ضد فصيل آخر وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة الأطياف.

وشددت الغرفة أن أي من كان قد احتجز رئيس يجب أن يقدم إلى العدالة وأنها غير مسؤولة من تصرف بشكل شخصي في هذه العملية ويتحمل مسؤوليته كاملة أمام القضاء الليبي.

كما أكد البيان أن غرفة عمليات ثوار ليبيا لا شأن لها بالعملية السياسية وأن دورها يقتصر في تأمين ليبيا بناء على قرار إنشاءها .

ولفت البيان إلى أن غرفة عمليات ليبيا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية حيال كل من زج باسم الغرفة من وسائل إعلام محلية وعربية ودولية في هذا الشأن.

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