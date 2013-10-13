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مقتل أربعة مدنيين في قصف بالهاون على وسط دمشق

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مقتل أربعة مدنيين في قصف بالهاون على وسط دمشق مقتل أربعة مدنيين في قصف بالهاون على وسط دمشق

كتب : ا ف ب الأحد 13-10-2013 00:21

قتل أربعة مدنيين بينهم طفلة، أمس، إثر سقوط قذائف هاون على وسط دمشق وإحدى ضواحي العاصمة السورية، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقالت الوكالة إن سقوط قذيفتي هاون صباح أمس في حي أبو رمانة الراقي وسط دمشق أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 11 آخرين بجروح.

وأضافت الوكالة "استشهدت طفلة في الثامنة من العمر وأصيب 11 مواطنا بجروح بينهم نساء إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها إرهابيون قرب مدرسة دار السلام بدمشق".

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، إن القذيفة "أدت أيضا إلى أضرار مادية في المحال التجارية وعدد من السيارات". كما لفت المصدر إلى "سقوط قذيفة أخرى على سطح بناء في ساحة النجمة"، مشيرا إلى أن "الأضرار اقتصرت على الماديات".

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