استشارى: الطفل الذى يولد قبل إتمام أول أسبوعين من الشهر التاسع يموت

قال البعض أن الطفل الذى يولد عند 7 أشهر يعيش والطفل الذى يولد عند الثمانية أشهر يموت، تداول الكثير من الكلام فى هذا الموضوع دون العلم للرجوع للأسباب العلمية التى تثبت ذلك.

أكد الدكتور جورج سلامة استشارى أمراض النساء والولادة بوزارة الصحة، أن ما يدور حول وفاة الطفل عند 8 أشهر وبقائه فى 7 أشهر كلام خاطئ وليس له أى أسباب علمية على الإطلاق، وتكون النتيجة وراء ذلك أن المرأة الحامل لم تقم بالحساب الصحيح لفترة الحمل.

> أوضح الطبيب أن الطفل داخل بطن الأم يأخذ الأكسجين من الدم داخل الحبل السرى، وفى بداية الشهر التاسع تفرز مواد كيميائية داخل الغشاء المبطن للحويصلات الهوائية المسئولة عن تبادل الهواء داخل الرئتين، وذلك يعد أمرا ضروريا لاكتمال الطفل وتعد الولادة قبل إتمام الشهر التاسع خطرا على الطفل وتؤدى إلى وفاته.