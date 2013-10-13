منى تستقبل اليوم ثلاثة ملايين حاج.. في «يوم التروية»

المشاعر المقدسة – تركي السويهري وجمعان الكناني وهاني اللحياني

تنطلق قوافل الحجيج اليوم إلى منى لقضاء يوم التروية اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، قبل توجههم غداً (الاثنين) إلى مشعر عرفات، حيث الوقفة الكبرى.

وجنّدت الجهات الحكومية إمكاناتها البشرية والآلية باهتمام وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وبدت الحركة المرورية في مكة المكرمة وطرقها والشوارع المؤدية إلى منى يوم أمس مرنة وأكثر انسيابية وفق خطة أمنية ومرورية منظمة ومدروسة، وتمت تهيئة الحافلات ووسائل النقل المجهزة بوسائل الراحة والسلامة لضيوف الرحمن الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين، إلى جانب تخصيص العديد من الطرق المؤدية إلى مشعر منى وتدعيمها بالطاقات البشرية لتسهيل الحركة المرورية أمام جموع الحجاج والوصول بها إلى مشعر منى في يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

ويدخل قطار المشاعر موسم حج هذا العام بكامل طاقته الاستيعابية، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً في المواسم الثلاثة الماضية.