"التيار الشعبى" يدرس تشكيل معسكر للثورة لخوض الانتخابات البرلمانية

كشف الإعلامى حسين عبد الغنى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى, عن أن الاجتماع المغلق الذى عقد مساء أمس بمركز إعداد القادة، بحضور عدد من قيادات التيار الشعبى وحزب الكرامة, لتقدير الموقف السياسى بعد الموجة الثانية للثورة المصرية فى 30 يونيو، كما ناقش الآليات الداخلية والتنظيم للتيار الشعبى.

وأوضح عبد الغنى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تمت مناقشات معمقة حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، مشيرا إلى أنهم يبحثون فى إطار تشكيل معسكر وطنى يعبر عن معسكر الثورة فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف عبد الغنى: "لن نسمح لجماعة الإخوان المسلمين بسرقة الثورة, ولن نسمح بإعادة فلول النظام السابق لسرقة الثورة", مؤكدا بأنهم لن يسمحوا لفلول النظام السابق باحتلال البرلمان القادم.

وحلول موقف التيار الشعبى من الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية, أوضح عبد الغنى أن التيار موقفه واضح بأنهم يفضلون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, لافتا إلى أنه فى حالة مرشح الثورة فى الانتخابات ويتعهد باستكمال أهدافها، سيكون إشارة واضحة بدعم الشعب للأحزاب التى تنتمى لمعسكر الثورة.

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