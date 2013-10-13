تعرفى على طرق الاستفادة المثلى من "الجرجير" كعلاج "للشعر"

الجرجير من أهم مغذيات الشعر وأكثرها فاعلية سواء كان عن طريق تناوله أو وضعه على الشعر فى شكل ماسك أو دهنه على هيئة زيت، فهو يتغلغل فى مسام الشعر ويعطى أسرع النتائج للقضاء على التلف والتساقط للشعر لغناه بفيتامينات "A-C-E " فضلا عن احتوائه على نسب عالية من الحديد والزنك.

أشار الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية إلى الخواص التى تجعل الجرجير علاجا سحريا لمشكلة الشعر الأشهر بين الفتيات، وهى توقف الشعر عن النمو وتساقطه فى نفس الوقت بشكل سريع، مما يغير من حالة الشعر فى مدة قصيرة ويتلفه.

زيت الجرجير يعالج تلف الشعر وذبوله ودهنه مرتين أسبوعيا على فروة الرأس جيدا، يساعد على تغلغله فى المسام وتقوية الشعرة من الداخل لتنبت قوية، ويقوى أطراف الشعر ويقضى على تقصفها وذبولها.

أما ماسك الجرجير فمشهور بقدرته على إطالة الشعر فى وقت قياسى لأنه يعالج مشكلة النمو ويقضى عليها مما يساعد على نمو الشعر مرة أخرى بعد توقفه، ويخلط الجرجير جيدا مع لبن أو زبادى ويوضع على الشعر لمدة لا تقل عن الـ15 دقيقة أسبوعيا.

أما عن تناول الجرجير كنوع من الخضار، أكد أخصائى الأمراض الجلدية أنه مثابة تغذية سريعة لتلف الشعر الناتج عن سوء التغذية ونقص الفيتامينات المسئولة عن إنبات الشعر ويعزز من صحته وقوته ويقوى جذوره.

ونصح أيمن بشراء الجرجير كل يوم، ومداومته على المائدة والاستفادة منه بكل الطرق لكى يمد الجسم بما يحتاج من فيتامينات وكربوهيدرات ومعادن تقويه، كما تعمل على تقوية الشعر.