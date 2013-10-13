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الرمان يقوى الأوعية الدموية ويحمى من السكتة الدماغية والأزمات القلبية

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الرمان يقوى الأوعية الدموية ويحمى من السكتة الدماغية والأزمات القلبية الرمان يقوى الأوعية الدموية ويحمى من السكتة الدماغية والأزمات القلبية

كشفت دراسة أسبانية حديثة عن أن تناول الرمان يساهم فى إزالة الأضرار الصحية الناجمة عن تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون، وذلك بحسب دراسات متعددة أجريت على حيوانات التجارب.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الباحثين قاموا بإخضاع حيوانات التجارب للحصول على المكملات الغذائية المستخلصة من فاكهة الرمان، وتعرف باسم "Pomanex"، وتحتوى على 200 مجم معدة من مركبات بوليفينولية تعرف باسم "punicalagins".

وكشفت النتائج أن المواد البوليفينولية الموجودة بالرمان تعمل على تقوية الأوعية الدموية وزيادة مرونتها، وتلغى الأثر الضار عليها الناجم عن تناول الوجبات السريعة والذى يدمر بطانتها، وبالتالى تمارس وظيفتها الفسيولوجية بشكل طبيعى، وتفرز المواد الكيمائية التى تتحكم فى انقباضها وانبساطها، وتنخفض فرص الإصابة بتصلب الشرايين، وهو ما يساهم فى خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية.

ويعد الرمان أحد الفواكه الرائعة للغاية، حيث كشفت الأبحاث الطبية السابقة مساهمته فى تخفيض الضغط الدموى، عن طريق تقليل مستويات هرمونات التوتر بالدم، فيما كشفت دراسة أخرى أن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يعمل على تحسين تدفق وضخ الدم إلى القلب لدى الأشخاص المصابين بانسداد الشرايين نتيجة لتراكم الكولسترول، وكما أنه معروف بوظائفه فى تعزيز خصوبة الرجال.

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مصر 365