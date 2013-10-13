السديس يشكر خادم الحرمين على افتتاح أجزاء من توسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام

مكة المكرمة - واس

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس باسمه واسم منسوبي الرئاسة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على ما وجه به من افتتاح الدور الأول والأول ميزانين من مبني توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله التاريخية والساحات الخارجية بالمسجد الحرام . وأشاد معاليه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما يشهده الحرمان الشريفان من توسعات عظيمة وكبيرة كان لها الأثر الطيب في نفوس الحجاج، متضرعاً إلى الله عز وجل بصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين لقاء ما قدمه من اهتمام ورعايته بالحرمين الشريفين. الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين أمر بافتتاح المرحلة الأولى لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها التي تستوعب حوالي 450 ألف مصل، وتشمل الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين والثاني ميزانين، من مبنى التوسعة والساحات الخارجية الشمالية والجنوبية والغربية، وعند اكتمال أعمال توسعة الحرم المكي الشريف شهر رمضان المقبل، بإذن الله ستصل الطاقة الاستيعابية للتوسعة إلى مليون مصل، ما يرفع عدد المصلين بالحرم المكي إلى 1.6 مليون مصل. وتنفيذاً لأمره السامي الكريم تم الانتهاء من تنفيذ عدد 10 آلاف موضئ ودورة مياه من أصل 20 ألفاً، مع توفير مياه شرب مبردة داخل مبنى التوسعة وفي الساحات الخارجية وتشغيل السلالم الكهربائية، لخدمة الحركة ما بين الدور الأرضي والدور الأول والأول ميزانين والثاني ميزانين في مبنى التوسعة، وكذلك السلالم الكهربائية التي تخدم دورات المياه في دور القبو أسفل الساحات وتشغيل نظام التكييف والإنارة ونظام الصوت والمراقبة التلفزيونية وأنظمة مكافحة الحريق، كما صدرت توجيهاته بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف.