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مرافق العاصمة المقدسة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن

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مرافق العاصمة المقدسة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن مرافق العاصمة المقدسة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن

    كثفت أمانة العاصمة المقدسة فرقها الميدانية الخاصة بمتابعة المرافق البلدية للتأكد من استعدادها لاستيعابها قوافل ضيوف الرحمن عقب عودتهم من المشاعر المقدسة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتعمير والمشاريع المهندس خالد بن محمد الهيج أن الأمانة شكلت عدداً من الفرق الفنية لمتابعة الأنفاق والتأكد من كفاءة عناصرها وعددها نحو 57 نفق، إضافة إلى صيانة ومتابعة الجسور الموجودة بمكة المكرمة وتشمل 38 جسراً تربط نواحي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استعداداً لاستقبال الأعداد الهائلة من أرتال السيارات خلال هذه الأيام.

وقال: "تم أيضاً تخصيص عدد من الفرق لأعمال طوارىء الأسفلت والرصف ومتابعة طوارىء شبكات الإنارة، وتم تشغيل 600 دورة مياه عامة في مختلف أحياء مكة، مع متابعة صيانتها ومتابعة دورات مياه مواقف حجز السيارات الموجودة على مداخل أم القرى"، مشيراً إلى أن الأمانة نفذت أيضاً، أعمال كشط وسفلتة لعدد من الطرق الرئيسة والفرعية، وفتحت طرقاً وشوارعاً جديدة في أحياء عدة، لتسهم في تسهيل الحركة المرورية وربط مناطق مكة وإيجاد بدائل عدة للطرق".

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