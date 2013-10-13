جهوزية «الطوارئ والأزمات» بمكة والمشاعر

أكد الدكتور هتان محمد بوجان مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة منطقة مكة المكرمة على التنسيق مع جميع مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث والتزود بخطط الإخلاء الطبي، حيث تم المرور على جميع تلك المستشفيات للوقوف على جاهزيتها وإلمام جميع العاملين بها على تطبيق خطة الطوارئ والإخلاء الطبي والمهام المناطة بهم كل فيما يخصه.

وأشار الدكتور هتان بأنه تم إجراء عدد من الفرضيات (الداخلية والخارجية) للوقوف على طبيعة الأداء ولرفع درجة الاستعداد لدى العاملين وبمشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية في تنفيذ تلك الفرضيات للتدريب والمشاركة في إدارة الحدث في مناطقه.

مبينا بأنه جرى التنسيق ما بين مراكز الإيواء ومستشفيات العاصمة والمشاعر المقدسة لتحديد الفرق الميدانية المشاركة في تلك المراكز إذا ما دعت الحاجة لتشغيلها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجهيز تلك المراكز بالقوى العاملة والأثاث والأدوية والملزمة والأجهزة الطبية. وأكد الدكتور هتان جاهزية مهابط الطيران العمودي بمستشفيات العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة منذ وقت مبكر حيث جرى تشكيل لجنة للتأكد من صلاحية تلك المهابط لتلافي أي معوقات تحد من مقدرة الهبوط والإقلاع بمستشفيات النور التخصصي وحراء العام وعرفات العام، حيث تمت تجربتها مع الجهات الحكومية.