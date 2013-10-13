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وصول 5500 راكب إلى مطار الغردقة الدولى

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وصول 5500 راكب إلى مطار الغردقة الدولى وصول 5500 راكب إلى مطار الغردقة الدولى

وصل اليوم السبت إلى مطار الغردقة الدولى ما يقرب من 27 رحلة طيران شارتر من مطارات دول أوروبا المختلفة، من جنسيات متنوعة.

ومن جانبه قال اللواء سامى عبد النعم مدير مطار الغردقة الدولى، إن عدد السياح الذين وصلوا اليوم على متن 27 رحلة مختلفة من مطارات أوربية وروسية، ودول أخرى يصل فيما يقرب من 5500 راكب، مؤكدا أن حجوزات الطيران أو عامة وحركة الوصول تحمل ارتفاعا ملحوظا فى أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن جانب آخر تنظم محافظة البحر الأحمر، وجميع الكيانات أو المؤسسات السياحية والعاملون بها، عدة مؤتمرات واحتفالات مختلفة، فى محاولة منها لتنشيط حركة السياحة، بالمحافظة، وإعادة وصول الوفود إلى منتجعات البحر الأحمر وإرسال رسالة طمأنينة بأن المحافظة أمنة.

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مصر 365