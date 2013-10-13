محافظ البحر الأحمر يتفقد ميناء سفاجا البحرى وقرية أم الحويطات

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح أمس السبت مدينة سفاجا شمال الغردقة، ضمن جولته بمدن المحافظة بعد زيارته لمدينة غارب وقبلها مدن جنوب المحافظة من الشلاتين وحلايب وأبو رماد وغيرها.

بدأ محافظ البحر الأحمر جولته التفقدية بقرية أم الحويطات، حيث زار مدارس القرية والوحدة الصحية بها، وبعض الهيئات الحكومية.

وبعد ذلك توجه عبد الله إلى ميناء سفاجا، حيث تفقد ميناء سفاجا بأكمله بدقه، وأستمع لبعض شكاوى العاملين بها ووعدهم بحلها.

وعقد محافظ البحر الأحمر، مؤتمرًا شعبيًا مع أهالى مدينة سفاجا داخل قاعة مجلس المدينة، وقدم المحافظ التهنئة للأهالى بعيد الأضحى المبارك، مطالبًا الجميع بالدعاء لمصر فى هذه الأيام الكريمة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء مشاكل أهالى مدينة سفاجا، وفى مقدمتها مشكلة الطرق وأراضى الشباب، ومياه الشرب والصرف الصحى، ومشاكل العاملين بميناء سفاجا، وقد وعد اللواء أحمد عبدالله بالعمل على حلها، مطالبًا المواطنين بتغيير المواسير المنزلية لاستكمال الأعمال.