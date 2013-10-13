أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحر الأحمر يتفقد ميناء سفاجا البحرى وقرية أم الحويطات

Google+ Print
محافظ البحر الأحمر يتفقد ميناء سفاجا البحرى وقرية أم الحويطات محافظ البحر الأحمر يتفقد ميناء سفاجا البحرى وقرية أم الحويطات

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، صباح أمس السبت مدينة سفاجا شمال الغردقة، ضمن جولته بمدن المحافظة بعد زيارته لمدينة غارب وقبلها مدن جنوب المحافظة من الشلاتين وحلايب وأبو رماد وغيرها.

بدأ محافظ البحر الأحمر جولته التفقدية بقرية أم الحويطات، حيث زار مدارس القرية والوحدة الصحية بها، وبعض الهيئات الحكومية.

وبعد ذلك توجه عبد الله إلى ميناء سفاجا، حيث تفقد ميناء سفاجا بأكمله بدقه، وأستمع لبعض شكاوى العاملين بها ووعدهم بحلها.

وعقد محافظ البحر الأحمر، مؤتمرًا شعبيًا مع أهالى مدينة سفاجا داخل قاعة مجلس المدينة، وقدم المحافظ التهنئة للأهالى بعيد الأضحى المبارك، مطالبًا الجميع بالدعاء لمصر فى هذه الأيام الكريمة.

وناقش المحافظ خلال اللقاء مشاكل أهالى مدينة سفاجا، وفى مقدمتها مشكلة الطرق وأراضى الشباب، ومياه الشرب والصرف الصحى، ومشاكل العاملين بميناء سفاجا، وقد وعد اللواء أحمد عبدالله بالعمل على حلها، مطالبًا المواطنين بتغيير المواسير المنزلية لاستكمال الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365