السعودية تعلن ارتفاع تكلفة المعيشة فى سبتمبر الماضى بنسبة 3.2%

سجل مؤشر الرقم القياسى العام لتكلفة المعيشة فى السعودية لشهر سبتمبر 2013 وفقًا لسنة الأساس 2007 ارتفاعًا بنسبة 3.2%، مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب الارتفاع الذى شهدته 9 أقسام من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسى لتكلفة المعيشة فى مؤشراتها القياسية.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فى تقريرها الشهرى الذى وزع، أن قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها ارتفع بنسبة 6.7% فى سبتمبر الماضى وكذلك قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.9% وقسم التبغ بنسبة 4.2% وقسم الصحة بنسبة ارتفاع بلغت 4.0%.

وقالت المصلحة إن الارتفاع طال قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7% فى الشهر الماضى وكذلك قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وقسم الاتصالات بنسبة 1.8% وقسم التعليم بنسبة 1.7% وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.9%.

وبلغ مؤشر الرقم القياسى العام لتكلفة المعيشة لشهر سبتمبر 127.63 نقطة مقابل 127.1 لشهر أغسطس 2013.