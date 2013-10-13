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رئيس وزراء تونس: حكومتى لن تستقيل إلا بعد التوافق على الحوار الوطنى

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رئيس وزراء تونس: حكومتى لن تستقيل إلا بعد التوافق على الحوار الوطنى رئيس وزراء تونس: حكومتى لن تستقيل إلا بعد التوافق على الحوار الوطنى

اعتبر رئيس التونسية، على لعريض، أن حكومته لم تفشل فى مهامها منذ توليها مقاليد السلطة منتصف مارس الماضى، وقال لعريض فى حوار مع التليفزيون التونسى الرسمى، مساء أمس السبت، إن "حكومتى لا تعتبر فاشلة".

وأضاف: "نعتبر أن الحكومة قد تحملت مسئولياتها كاملة خاصّة فى الظروف الصعبة" ومضى قائلاً: "الحكومة كانت تشتغل فى الوقت الذى تقوم فيه بعض الأطراف بالتشويش على نشاطها فى المحطات التليفزيونية".

وتابع: "لا أعتبر أن حكومتى فشلت ولا حكومة حمادى الجبالى قبلى ولا حكومة الباجى قائد السبسى من قبلها، ولا الحكومة التى ستأتى من بعدى ستفشل، فهى حتماً لا تملك عصا سحرية".

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مصر 365

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