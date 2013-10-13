"الصيادلة" تطالب فروعاها بالمحافظات بدعوة أعضائها لعمومية 26 أكتوبر

طالب الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة، النقابات الفرعية بمختلف المحافظات بالتواصل مع كافة الصيادلة وإعلامهم بالجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 26 أكتوبر المقبل عن طريق الرسائل القصيرة أو الاتصال تليفونيًا بهم.

وشدد سعودى على ضرورة إرسال النقابات الفرعية لفاكسات للمستشفيات والإدارات الصحية المختلفة، بالإضافة إلى دعوة الصيادلة لندوات لمناقشة الموضوعات التى سيتم طرحها بالجمعية العمومية، للخروج بتوصيات ترفع للنقابة العامة لبحثها.

وأضاف أن النقابة العامة تعانى من عدم وجود تفاعل من معظم النقابات الفرعية وعدم قيامهم بدورهم الذين انتخبوا من أجله، وهو ما يجعل النقابة العامة تفقد تركيزها فى القضايا الكبيرة وتتطرق لمشاكل فرعية تخص المهنة.