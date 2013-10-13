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الصحة السعودية: لا توجد أى إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج إلى الآن

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الصحة السعودية: لا توجد أى إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج إلى الآن الصحة السعودية: لا توجد أى إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج إلى الآن

قالت وزارة الصحة اليوم السبت، إنه لم تسجل إلى الآن أى حالات إصابة بفيروس كورونا المميت بين الحجاج.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسى إلى 51 شخصا فى المملكة، حيث ظهرت هذه السلالة من الفيروس العام الماضى، وخشى بعض مسئولى وزارة الصحة من حدوث تفش كبير للفيروس أثناء موسم الحج.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة خالد المرغلانى، إنه يريد طمأنة الجميع إلى أنه لم تسجل أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، وسيبدأ الحج رسميا يوم الاثنين. ووصل إلى مكة حتى الآن 1.6 مليون حاج من خارج المملكة.

وأضاف المرغلانى أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة ولديها المعامل لإجراء الاختبارات للحالات المشتبه فيها، وفى حالة أثبتت الاختبارات الإصابة سيتم عزلهم على الفور لتجنب أى إصابة وبائية.

وقالت الوزارة يوم الخميس، إن رجلين توفيا بعد إصابتهما بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى المملكة بسبب الفيروس إلى 51 شخصا.

وأضافت الوزارة أن الرجلين من الرياض وعمريهما 78 و55 عاما، لكنها لم تنشر تفاصيل عن تاريخ الوفاة.

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مصر 365

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