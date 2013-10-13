20 دورية و60 رقيب سير للحركة المرورية في دبي

أعدت الإدارة العامة لمرور دبي خطة متكاملة لتأمين طرق الإمارة وذلك ضمن الجود التي تقوم با الادارة العامة للمرور لتنفذ توجات القادة العامة لشرطة دبي في انتاج أفضل وأحدث المنجات لضبط أمن الطرق ومن خلال قراءة الواقع الملموس لحالة المرورة للطرق في جمع الأوقات مع الأخذ بعن الاعتبار المناسبات والفعالات المختلفة التي تؤثر على انسابة حركة السر.

والتي تتضمن توزيع 20 دورية مرورية في كافة انحاء الامارة بالاضافة الى 60 رقيب سير، وتدعو الى الابلاغ غن المخالفين والمتهورين على الطرقات على الرقم - ٨٠٠٤٣٥٣ ، وتجنب المخالفات للاستمتاع بفرحة العيد.

وقال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي ان الهدف من الخطة المرورية في العيد تنظيم حركة السير وفك الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف المصليات وتسهيل حركة خروج ودخول مركبات المصلين، ومساندة الجمهور للوصول الى مراكز التسوق والخروج منها وهم في حالة اطمئنان.

حيث تم حصر الأسواق والمناطق الأكثر ازدحاماً خلال فترة العيد منوهاً بأنه تم تفريغ عدد من رقباء السير ودوريات الضبط المروري وتوزيعهم على المناطق التي تم حصرها مسبقاً، كما تم توزيع دوريات الضبط المروري ورقباء السير في الساعات الألأولى من صباح أول أيام العيد على كافة مصليات العيد والمساجد التي تؤدى بها صلاة العيد والتي تشهد ازدحاماً مرورياً، وتم تكليف احد الضباط للإشراف على الفريق.

مرحلة أولى

وأشار اللواء الزفين الى ان المرحلة الأولى من الخطة المرورية مرحلة ما قبل العيد والتي تشهد من خلالها منطقة بردبي ازدحاماً مروراً لذا تم تكثيف توزع الدورات للحد من الازدحام وفك الاختناقات المرورة والتي تنتج عن عدم التزام بعض سائقي المركبات بالقواعد المرورة، اما المرحلة الثانية مرحلة مكملة للمرحلة الأولى.

حيث سيتم التركيز على المخالفات الخطرة وعدم التزام سائقي المركبات بقواعد السير ولذا سيتم التكثيف على المخالفات الخطرة التي قوم بها السائقون ومن المخالفات التي تم رصدها مسبقاً (القيادة بطيش وتهور، سباق، تعرض حياة الآخرن للخطر، عرقلة حركة السير بقصد المعاكسة، أما المرحلة الثالثة مرحلة مكملة للمرحلتين السابقتين بحيث تم تمركز الدورات على مصليات العيد والتقاطعات الهامة لتنظيم حركة السير وانسيابية الحركة على الطرقات.

التزام

ودعا اللواء الزفين الجمهور الى الالتزام المروري ومحاولة استخدام المواصلات العامة والمترو قدر الامكان لتلافي الازدحام وتضييع الوقت في البحث عن مواقف للسيارات، لافتاً الى انه من المتوقع ان تجذب دبي مئات الآلاف من الزوار من الدول العربية والخليجية لقضاء فترة العيد، وهو الأمر الذي سيزيد من الازدحام على الطرقات خاصة وان اغلب المقيمين في الدولة يفضلون قضاء العيد في دبي.

وحذر من محاولات بعض السائقين المتهورين وخاصة من الشباب للاستعراض وإظهار القدرات على الطرقات بطريقة تزعج وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مؤكداً انه سيتم التعامل بحزم مع هؤلاء حفاظاً على حياة الجمهور.

قوانين

قال اللواء محمد الزفين الى ان بعض الأشخاص لا يراعوا القوانين، خاصة فيما يتعلق بإيقاف السيارات في الشوارع او مواقف الحدائق والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال اجازة العيد، وان بعضهم يتضرر من هذه المخالفات التي تضيع فرحة العيد، وبعضهم يدخل في نقاش مع رجال الشرطة.

منوهاً بأن رجال الشرطة لا يتعمدون تحرير المخالفات المرورية وانهم يقومون بواجبهم، خاصة وان عرقلة حركة السير تعطل الآخرين، وانه من الأفضل الالتزام والوقوف بشكل نظامي، لافتاً الى ان كافة الدوريات المرورية ستتواجد على مدار الساعة لتقديم المساعدة على الطريق.